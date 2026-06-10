Apple svela la Siri AI al WWDC 2026 ma il titolo crolla: gli investitori non credono alla timeline

Apple delude al WWDC con Siri AI: lancio incerto, titolo AAPL in calo e mercato scettico sulla rincorsa all’intelligenza artificiale.

Le aspettative erano altissime, il mercato le ha demolite in poche ore. Lunedì 8, dall’Apple Park di Cupertino, Apple ha presentato Siri AI, la nuova version dell’assistente virtuale ricostruito da zero, con capacità conversazionali più profonde, gestione di compiti a più passaggi e un livello di integrazione con l’ecosistema Apple che non si era mai visto.

Il palco del WWDC ha ospitato l’ultimo keynote di Tim Cook da CEO: a Settembre il ruolo passerà a John Ternus, ingegnere responsabile di tutto l’hardware Apple, mentre Cook diventerà presidente esecutivo.

Il titolo AAPL ha oscillato pesantemente: nelle prime ore è schizzato oltre i 317 dollari con un guadagno superiore al 3%, per poi chiudere in negativo durante l’evento e chiudere a 301,54 dollari, giù dell’1,89%.

Nome Prezzo Var % AA Apple AAPL $292,01 ▲ +0,50%

I volumi hanno toccato 76,6 milioni di pezzi, il 68% sopra la media trimestrale. A scatenare la vendita è stata una mancanza: Apple ha promesso Siri AI “entro fine anno” senza confermare Settembre, la finestra che analisti e investitori consideravano scontata.

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Le funzionalità di Siri AI: cosa ha mostrato Apple

Siri AI funziona su un modello linguistico proprietario e gestisce operazioni concatenate come ad esempio prenotare un ristorante verificando il calendario, controllare il traffico, mandare l’indirizzo agli invitati, tutto con un singolo comando vocale. Le voci disponibili suonano più naturali e si possono personalizzare. L’assistente gira su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.

Safari adesso raggruppa le schede aperte per argomento e ti avvisa quando una pagina cambia; l’app Password individua le credenziali deboli e le sostituisce; l’app Telefono attinge a Mail e Messaggi per darti contesto durante le chiamate. iOS 27 porta strumenti di parental control rinnovati e aggiustamenti al design Liquid Glass. Il nuovo macOS si chiama Golden Gate: caricamento più rapido, ricerca migliorata, protezione per i minori.

Un dettaglio che ha fatto discutere è l’accordo con Google: Apple Intelligence poggia sulla tecnologia di Mountain View per guadagnare terreno più in fretta sull’AI

Al lancio, Siri AI non sarà disponibile in Unione Europea né in Cina,una limitazione che taglia fuori una fetta ampia della base utenti.

Il mercato ha venduto: la data di lancio mancante pesa più delle promesse

Il titolo Apple ha reagito male con un’ondata di vendita che si è innescata subito dopo il lancio. Non sono stati dati aggiornamenti sui tempi del nuovo Siri, mentre la maggior parte degli investitori si aspettava un lancio in autunno.

La versione completa non arriverà prima dell’inizio o metà del 2027″ì, e dunque gli analisti temono che lo slittament lascerà Apple indietro di almeno un anno rispetto a Google e OpenAI. Ecco qui sotto come ha reagito a livello intraday il titolo AAPL

Andamento intraday del titolo Apple (AAPL) nella seduta dell’8 giugno 2026, giorno del keynote WWDC.

I commenti più condivisi esprimono perplessità: “Siri AI non basta”, “Apple non ha nulla di concreto sull’AI”. La storia si ripete: dal 2024, quando Cupertino aveva annunciato l’integrazione con modelli linguistici avanzati, ogni scadenza non è stata rispettata.

Bloomberg ha osservato che Siri AI “non mostra un miglioramento significativo rispetto a Gemini sugli ultimi dispositivi Android”, un confronto che alimenta lo scetticismo.

Ecco la situazione attuale del prezzo di AAPL:

Apple $292,01 USD +0,50% oggi Market Cap — Volume 38 M P/E Ratio — Variazione +$1,46 Oggi +0,5% 1A +45,3% 1 Sett. +3,6% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Cook se ne va, Ternus prende il timone: la sfida per il nuovo CEO

Il WWDC 2026 ha segnato anche il passaggio di testimone. Cook ha aperto e chiuso il keynote con interventi brevi, senza presentare prodotti, il segnale che la transizione è già avviata. A settembre il ruolo di CEO passerà a John Ternus, ingegnere meccanico che conosce nel dettaglio ogni componente hardware di Apple. Cook resterà come presidente esecutivo.

Ternus eredita un’azienda da 4.500 miliardi di dollari che rischia di trovarsi spiazzata nella corsa all’AI. Microsoft ha piazzato Copilot in ogni angolo dei suoi prodotti grazie alla partnership con OpenAI; Google ha Gemini nativo in Android; Meta brucia miliardi sull’AI open-source.

Apple, con la sua filosofia del controllo verticale, punta su una via più lenta ma più integrata,la scommessa è che Siri AI, quando sarà pronto, offrirà un’esperienza più fluida e attenta alla privacy. Ma i ritardi ripetuti rendono la promessa sempre più difficile da credere.

Da inizio anno il titolo segna +10,6%, discreto ma lontano dal ritmo del Nasdaq.

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Cosa cambia per chi ha Apple in portafoglio

Il WWDC 2026 ha confermato che Apple prende sul serio l’intelligenza artificiale, ma non al ritmo che il mercato pretende.

Siri AI ha le carte per cambiare l’esperienza su miliardi di dispositivi, ma senza una data certa e con prestazioni che, almeno sulla carta, non superano la concorrenza, gli investitori hanno preferito vendere.

E i concorrenti rilasciano ogni settimana novità. Proprio ieri è stato rilasciato Claude Fable 5 che ha delle prestazioni dichiarate nettamente superiori ai modelli precedenti. Ciò significa che Antrophic ha già in casa la generazione successiva di modelli, e il mercato ha capito questo penalizzando Apple.

Prossimo appuntamento: il lancio vero di Siri AI. Se Apple stupirà con una release anticipata o con funzionalità superiori alle attese, il titolo potrebbe riprendersi rapidamente. Se i tempi slitteranno di nuovo, la percezione di ritardo rischia di diventare permanente.