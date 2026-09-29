Anthropic verso l’IPO da 2.000 miliardi $: ricavi ok ma perdite record

Anthropic punta a un’IPO da 2.000 miliardi $: ricavi in forte crescita, ma perdite e costi infrastrutturali sollevano interrogativi sulla valutazione.

Reuters ha ottenuto in anteprima il prospetto di quotazione di Anthropic e lo ha pubblicato il 28 settembre. I numeri che ne escono per la IPO sono interessanti.

La società che sta dietro Claude, l’assistente AI diventato rivale diretto di ChatGPT, sarebbe valutaaa addirittura sui 2.000 miliardi di dollari. Il debutto della società è previsto sul Nasdaq dopo le elezioni americane mid term, a Novembre 2026. A Maggio, nel round Series H-1, Anthropic valeva poco meno di 965 miliardi $. Quindi una valutazione più che raddoppiata in pochissimo tempo.

Dietro questi numeri c’è comunque una crescita. Solo nel 2025 i ricavi 2025 hanno toccato circa 4,6 miliardi $. Nel 2024 erano appena di 400 milioni.

Ci sono però anche perdite consistenti. Si parla di un passivo di ben 42 miliardi $, anche se 34 miliardi derivano da un adeguamento contabile. E’ in pratica la rivalutazione degli strumenti convertibili emessi nei round precedenti.

Detta così sembra difficile. Ma ti basta capire che man mano che la valutazione di Anthropic è salita, il valore teorico di quei titoli è cresciuto e il bilancio ha registrato la differenza come perdita. Parliamo comunque (al netto di questa voce) di una perdita netta che ha superato gli 8 miliardi di dollari.

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Analizziamo i dati

Anthropic è passata da quasi zero nel 2023 a 400 milioni $ nel 2024, poi a 4,6 miliardi $ nel 2025. L’azienda è stata in grado di moltiplicare il fatturato con una velocità che nel settore tecnologico si è vista raramente.

Il problema fondamentale riguarda i costi. L’addestramento e l’esecuzione dei modelli AI richiedono enormi quantità di calcolo. Nel 2025 la spesa per computing e infrastruttura è arrivata a 7,33 miliardi $, tre volte i 2,5 miliardi $ dell’anno prima. Da sola copre più della metà dei 12,65 miliardi $ di spese operative totali.

A fine anno, Anthropic aveva in cassa 20,28 miliardi $ fra liquidità e investimenti a breve. Soldi che non dureranno a lungo, considerato che gli impegni di spesa per cloud e infrastruttura nei prossimi anni ammontano a 518 miliardi $.

Qui sotto alcuni numeri fondamentali che ci aiuteranno a valutare l’azienda.

I quattro numeri chiave dal prospetto IPO di Anthropic: ricavi, perdita netta, valutazione attesa e impegni infrastrutturali.

C’è poi il nodo della concentrazione. Quasi un quarto del fatturato 2025 arriva da due soli clienti. E molti dei grandi acquirenti non hanno contratti vincolanti a lungo termine. Basta che uno di loro tagli il budget AI, e la frittata è fatta.

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La valutazione: il confronto con SpaceX e OpenAI

A maggio 2026, Anthropic valeva 965 miliardi $. Ora si parla di oltre 2.000 miliardi $. Questo, come abbia dei ricavi e sulla previsione interna di raggiungere i 190-200 miliardi $ entro il 2028. Nel secondo trimestre 2026, la società ha registrato il primo risultato operativo rettificato positivo. Vedremo se si tratta di una “inversione di tendenza”.

Il precedente più vicino è SpaceX, quotata il 12 giugno 2026 con una valutazione di 1.770 miliardi $. Le azioni erano partite a 135 $ e avevano chiuso la prima seduta a 160,95 $ (+19%). Chi ha comprato a metà giornata, quando il titolo era arrivato a 176 $, ha pagato più del prezzo di chiusura.

Per Anthropic il copione potrebbe essere non molto diverso. Questo perchè le IPO con valutazioni molto alte tendono ad avere oscillazioni molto forti nelle prime sedute.

OpenAI, il principale rivale di Anthropic, ha depositato il classico modulo S-1 confidenziale a Giugno e dovrebbe debuttare entro l’inizio del 2027.

Il listino di Anthropic fisserà il benchmark di valutazione per il settore. Naturalmente inseriremo la quotazione di Anthropic subito nella sezione Azioni di webeconomia, in cui monitoriamo più di 200 azioni ogni giorno.

Come comprare le azioni dall’Italia?

Se investi dall’Italia hai 2 opzioni.

La prima: aspettare il debutto sul Nasdaq e comprare le azioni dal primo giorno di negoziazione tramite un broker abilitato ai mercati USA, come Fineco, Directa, Interactive Brokers, Saxo Bank o eToro. Il prezzo di collocamento sarà riservato agli istituzionali. Noi retail invece potremo fare trading al prezzo di apertura, di solito più alto. Probabile ci saranno spread più ampi e maggiore volatilità.

La seconda strada è l’esposizione indiretta, cioè puoi comprare azioni correlate. Amazon, ad esempio, possiede il 21% di Anthropic con circa 33 miliardi $ investiti, Alphabet detiene circa il 15%.

Se compri azioni Amazon o Alphabet, oppure un ETF che le contiene (quelli su MSCI World, FTSE All-World o Nasdaq-100), porti a casa una fetta della crescita di Anthropic senza concentrare tutto su un titolo pre-profitto. Il vantaggio è quello di avere una diversificazione e una liquidità molto superiori.

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I rischi da pesare

Prima di investire su un titolo, senza farsi guidare solo dall’hype, ti conviene fare una analisi seria. Ad esempio chiediti: i costi sono sostenibili? I costi di Anthropic crescono quasi quanto i ricavi. L’azienda ha speso più di 7 miliardi in computing nel 2025 e si è già impegnata per oltre 500 miliardi $ nei prossimi anni. Se la domanda di AI rallenta o i prezzi dei servizi scendono per la concorrenza, la valutazione da 2.000 miliardi diventa più debole.

Poi c’è la questione della governance . Anthropic compra la potenza di calcolo da AWS e Google Cloud, che sono contemporaneamente azionisti e concorrenti. Il 12 settembre il CEO Dario Amodei ha chiesto di rallentare la corsa alle nuove capacità dell’AI (ne abbiamo parlato qui). Qualche giorno dopo, però, la società ha lanciato il nuovo modello di punta Opus 5.5.

E poi ci sono i rapporti con Washington. Il Pentagono ha classificato Anthropic come fornitore a rischio per la sicurezza nazionale, un giudice federale aveva bloccato la decisione il 27 agosto, ma il 25 settembre la corte d’appello di Washington ha dato ragione al Pentagono. Per una società che vende anche alla pubblica amministrazione, è un rischio a cui fare molta attenzione.

E poi ci sono tutte le valutazioni sul cambio euro dollaro per chi investre dall’italia. Se vuoi comprare le azioni al debutto, le troverai sul Nasdaq, accessibili da qualsiasi broker italiano abilitato ai mercati USA. Molti analisi però consigliano di attendere.