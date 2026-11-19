Anthropic debutta al Nasdaq con un’IPO record: 81,3 miliardi raccolti a 83 dollari per azione. Numeri, conti e cosa aspettarsi da ANT oggi!

E’ arrivato il giorno dell’IPO di Anthropic. La società dietro i modelli di intelligenza artificiale Claude, ha collocato le sue azioni a 83. Anche il numero di azioni è cambiato: secondo CNBC e il Wall Street Journal la società ha venduto circa 980 milioni di azioni, contro le 825 milioni previste all’inizio, e ha incassato 81,3 miliardi di dollari.

Per CNBC e il Wall Street Journal è la più grande IPO di sempre. Per fare un confronto, SpaceX, a Giugno, aveva raccolto 75 miliardi di dollari all’inizio.

Le contrattazioni partono oggi, giovedì 19 Novembre, sul Nasdaq, con il ticker ANT. Al prezzo dell’offert, la capitalizzazione su base completamente diluita è attorno ai 1.500 miliardi di dollari.

Sono state settimane difficili, dense di notizie. Nelle ultime settimane il mercato ha dovuto digerire l’uscita di Jensen Huang dalla guida di Nvidia, i timori sul costo del debito per chi costruisce data center oltre al voto delle mid term.

Per questo a Wall Street la quotazione viene letta come un test sulla fiducia nell’intelligenza artificiale.

Da oggi il prezzo di 83 $ diventa anche il metro dei primi scambi. Chi ha ricevuto le azioni nell’offerta sarà in profitto, solo sulla carta, se il titolo resterà sopra quella soglia.

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I numeri della IPO

Anthropic aveva reso pubblico il prospetto a Ottobre. La settimana scorsa lo aveva aggiornato con una range di prezzo tra i 70 e 78 $ e un’offerta di 825 milioni di azioni.

Si è scatenata come sempre la FOMO che ha costretto Anthropic a rivedere tutto al rialzo. Alla fine hanno venduto 980 milioni di azioni al prezzo record di 83$ per azione.

Come era andata con SpaceX?. A Giugno la società di Elon Musk aveva raccolto 75 miliardi di dollari, dopo che le banche avevano esercitato l’opzione di sovrallocazione. Anthropic, insomma, ha già superato il dato iniziale di SpaceX con la sola raccolta di base.

Qui sotto una infografica con i numeri della IP

I numeri dell’IPO di Anthropic: prezzo, capitale raccolto, azioni vendute e capitalizzazione diluita. Fonte: Anthropic, dati riportati da CNBC e Wall Street Journal.

Cosa ci raccontano i conti del prospetto

I numeri ci danno il quadro della situazione. Innanzitutto una crescita dei ricavi molto veloce. Nei nove mesi precedenti, Anthropic ha dichiarato ricavi per 33,24 miliardi di dollari, circa il 1.200% in più dello stesso periodo dell’anno prima.

Nel documento aggiornato la società indica anche un fatturato annualizzato di circa 81 miliardi di dollari a fine Ottobre, ben 10 miliardi più del mese precedente. A spingere è stato soprattutto Claude Code, lo strumento di programmazione assistita più utilizzato.

I conti però sono ancora in rosso.. Sugli stessi nove mesi la perdita netta è stata, infatti, di 104 miliardi di dollari, in gran parte per la variazione del valore contabile di obbligazioni convertibili e passività derivate. Nei primi nove mesi del 2025 la perdita era di 25,1 miliardi. Una società che perde soldi dunque.

Poi ci sono gli impegni di spesa. Totale che nel complesso arriva a circa 900 miliardi di dollari, quasi tutti destinati a potenza di calcolo e infrastrutture. C’è grande domanda di potenza di calcolo. Da qui si spiegano anche i dati trimestrali positivi di ieri da parte di Nvidia, non a caso il provider di chip per l’intelligenza artificiale più grande.

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Big Tech dentro l’operazione: quali sono?

Diverse grandi società tecnologiche sono allo stesso tempo azioniste e fornitrici di Anthropic. Le quote di Amazon e di Google valgono ciascuna più di 100 miliardi di dollari.

Un gruppo di società di cui fanno parte Google, Microsoft, Nvidia e Advanced Micro Devices si è impegnato a investire in tutto 26 miliardi di dollari al prezzo dell’IPO. E Anthropic compra da Nvidia, Google, Amazon e AMD sistemi molto costosi.

Insomma c’è chi investe e chi ripaga comprando azioni.

Amazon è il caso più evidente. Il gruppo di Bezosha 1,92 miliardi di azioni Anthropic senza diritto di voto, cioè una quota del 14,7%. A 83 $ per azione la partecipazione vale circa 159 miliardi di dollari, contro un investimento di 18 miliardi fatto nell’arco di tre anni. Mercoledì il titolo Amazon è salito del 4% e ha tenuto su il comparto dei beni di consumo discrezionali.

Approfondimento Big Tech USA 2026: la classifica dei giganti tech per capitalizzazione.

Quando entrerà Antrophic negli indici e negli ETF

Se investi in ETF, Anthropic non entrerà nel tuo portafoglio dal primo giorno. Ad esempio i grandi ETF come VTI di Vanguard, dovrebbe includere il titolo entro fine novembre. Gli indici MSCI invece hanno delle regole molto restrittive e aspettano 10 giorni di borsa, quindi l’ingresso è atteso a inizio Dicembre.

Per FTSE Russell bisogna aspettare di più: il titolo entrerà all’apertura del 14 dicembre. Il Nasdaq-100 lo aggiungerà dopo il 18 dicembre. Per l’S&P 500 servono almeno 12 mesi di quotazione e conti in utile.

Cosa guardare nelle prossime sedute

Un primo segnale è già arrivato dai future. Questa mattina quelli sul Nasdaq-100 guadagnavano lo 0,99% e quelli sull’S&P 500 lo 0,59%. Mercoledì, invece, l’S&P 500 aveva chiuso in calo dello 0,2%, alla quinta seduta negativa consecutiva. Il primo prezzo di scambio di ANT dirà quanto è forte la domanda oltre l’allocazione iniziale.

ANT Andamento prezzo

Se guardi il titolo con un orizzonte più lungo, la domanda è se i ricavi cresceranno abbastanza in fretta da reggere gli impegni sulla potenza di calcolo. Nel breve pesa anche lo sblocco delle azioni degli insider.

Il primo giorno di scambi misurerà l’appetito del mercato. Per giudicare i conti, invece, serviranno le prime trimestrali da società quotata.