Anche Candy passa in mani straniere: chi è Haier

Da un po’ di anni, ormai, ci stiamo abituando al fatto che imprese straniere finiscano in ricche mani straniere. Se in passato a fare razzia erano soprattutto francesi, russi e tedeschi, negli ultimi tempi a cannibalizzare il nostro Made in Italy ci stanno pensando cinesi e mediorientali. Senza dimenticare gli americani, da sempre interessati alle nostre imprese. Come dimostra la cessione recente di Versace.

Tuttavia, l’ultimo colpo importante lo hanno messo a segno ancora loro, i capitalisti rampanti dell’ultimo ventennio: i cinesi. Candy, lo storico marchio di elettrodomestici della famiglia Fumagalli passa a Qindao Haier, gruppo quotato sul listino di Shanghai. L’annuncio arriva a sorpresa, considerando il fatto che nel giugno dello scorso anno Candy aveva annunciato un ambizioso piano di investimenti da quasi 300 milioni di euro in tre anni, di cui circa 100 in marketing e comunicazione e 105 in sviluppo e innovazione.

Haier progetti futuri per Candy

Haier stabilirà a Brugherio il proprio quartiere generale europeo. Quindi, la sede principale di Candy diventerà quella europea del gruppo cinese. Haier continuerà a investire in Candy per aumentarne la competitività in Europa e a livello globale. Il colosso cinese punta così ad estendere la propria leadership nel settore degli elettrodomestici intelligenti in Europa nell’era dell’Internet of Things (“IoT”) e a fornire prodotti e servizi di alta qualità agli utenti europei e globali.

Qingdao Haier possiede sei marchi globali: Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA, Casarte e Leader. Secondo Euromonitor, Qingdao Haier lo scorso anno si è piazzato per il nono anno consecutivo come maggior marchio di elettrodomestici al mondo in termini di vendite.

Al completamento dell’accordo, i marchi principali di Haier, inclusi Candy, Hoover e Rosières, continueranno a produrre sinergie a livello globale.

Questo il commento di Beppe E aldo Fumagalli in merito all’operazione:

«Siamo felici di entrare in Haier. Qingdao Haier e Candy Group condividono la stessa visione, che è quella di continuare a migliorare la qualità della vita delle famiglie (…) Crediamo che la capacità di innovazione, tecnologia e design unite allo stile italiano di Candy si integreranno perfettamente con il modello operativo di Qingdao Haier. Insieme soddisferemo meglio le crescenti richieste di prodotti più personalizzati e renderemo migliore e più semplice la vita delle persone».

Haier chi è

Chi è Haier? Haier Group Corporation è una multinazionale cinese di elettronica di consumo e società di elettrodomestici con sede a Qingdao, provincia di Shandong, Cina. Progetta, sviluppa, produce e vende prodotti tra cui condizionatori d’aria, telefoni cellulari, computer, forni a microonde, lavatrici, frigoriferi e televisori. Secondo i dati pubblicati da Euromonitor nel 2014, il marchio Haier deteneva la più grande quota di mercato mondiale di elettrodomestici , con una quota di mercato del 10,2 per cento al dettaglio. Questo è stato il sesto anno consecutivo in cui Haier era leader di mercato per i principali elettrodomestici.

Il gruppo Haier era composto anche da due sussidiarie quotate: Qingdao Haier Co., Ltd. (SSE: 600690) e Haier Electronics Group Co., Ltd. (SEHK: 1169). Fu annunciato che Qingdao Haier avrebbe anche emesso “D-share” per il commercio in China Europe International Exchange di Francoforte.

Haier storia

Le origini di Haier risalgono a molto prima della fondazione vera e propria dell’azienda. Negli anni ’20 fu costruita a Qingdao una fabbrica di frigoriferi per rifornire il mercato cinese. Dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949, questa fabbrica fu poi rilevata e trasformata in un’impresa statale.

Haier è stata fondata come Qingdao Refrigerator Co. nel 1984. Con l’apertura della Cina ai mercati mondiali, le società straniere hanno iniziato a cercare collaborazioni in Cina. Uno di questi, la società tedesca di frigoriferi Liebherr ha stipulato un contratto di joint-venture con Qingdao Refrigerator Co., offrendo tecnologia e attrezzature alla sua controparte cinese. I frigoriferi dovevano essere fabbricati sotto il nome di Qindao-Liebherr. L’installazione delle attrezzature e della tecnologia Liebherr è stata accompagnata da nuovi processi di gestione della qualità. Nel 1986, il frigorifero di Qingdao era tornato alla redditività e la crescita delle vendite era in media dell’83% all’anno.

Con un fatturato di soli 3,5 milioni di yen nel 1984, le vendite sono aumentate di 40,5 miliardi di CNY nel 2000; una crescita di oltre 11.500 volte. Il governo municipale gli chiese di prendere in consegna alcuni degli altri produttori di elettrodomestici malati. Nel 1988, la società assunse il controllo della Qingdao Electroplating Company (produzione di microonde) e nel 1991 rilevò Qingdao Air Conditioner Plant e Qingdao Freezer e nel 1995 rilevò Qingdao red star electronics co., LTD, che è stato un famoso business case incluso dalla Harvard Business School.

Negli anni ’80, la fabbrica aveva debiti per oltre 1,4 milioni di CNY e aveva sofferto di infrastrutture fatiscenti, cattiva gestione e mancanza di controlli di qualità, derivanti dal sistema economico pianificato e dalle politiche pertinenti. La produzione aveva rallentato, raramente superando 80 frigoriferi al mese, e la fabbrica era vicina alla bancarotta.

Il governo di Qingdao assunse un giovane amministratore della città, Zhang Ruimin, responsabile di un certo numero di società di elettrodomestici di proprietà della città. Zhang è stato nominato direttore generale della fabbrica nel 1984. Quando è arrivato nel 1984, Zhang ha deciso che era necessario un miglioramento per il controllo di qualità della fabbrica. Nel 1985, un cliente ha portato un frigorifero difettoso alla fabbrica e lo ha mostrato a Zhang. Zhang e il cliente hanno poi esaminato l’intero inventario di 400 frigoriferi in cerca di un sostituto. Nel processo ha scoperto che c’era un tasso di fallimento del 20% nella sua merce.

Per sottolineare l’importanza della qualità del prodotto, Zhang aveva i 76 frigoriferi allineati sul pavimento della fabbrica. Quindi distribuì mazze ai dipendenti e ordinò loro di distruggere i frigoriferi. I lavoratori erano titubanti; il costo di un frigorifero all’epoca era di circa due anni di salario. Vedendo la loro angoscia, Zhang ha detto: “Distruggili! Se passiamo questi 76 frigoriferi in vendita, continueremo un errore che ha fatto fallire la nostra azienda”. I frigoriferi sono stati distrutti. Uno dei martelli utilizzati è esposto nella sede dell’azienda come promemoria dei posteri.

Haier espansione internazionale

La società aprì un impianto di produzione in Indonesia nel 1996, e nelle Filippine e in Malesia nel 1997. L’azienda cercò di competere nel mercato thailandese, ma perse completamente le società di elettronica locali e dovette interrompere la commercializzazione lì. Negli Stati Uniti si è concentrata su due mercati di nicchia in frigoriferi compatti e cantine elettriche.

Haier ha iniziato a produrre frigoriferi a grandezza naturale per il mercato nordamericano. Ciò lo porterebbe in concorrenza diretta con le società statunitensi affermate GE, Whirlpool, Frigidaire e Maytag. Come parte della sua strategia, Haier ha aperto un impianto di produzione negli Stati Uniti a Camden, nel Sud Carolina, aperto nel 2000. Nel 2002, le entrate degli Stati Uniti hanno raggiunto $ 200 milioni, ancora piccole rispetto alle entrate complessive di $ 7 miliardi. Sempre nel 2002, Haier si trasferì in un edificio nel centro di Manhattan. Precedentemente sede della Greenwich Savings Bank, l’edificio di 52.000 piedi quadrati (4.800 m2) è stato costruito nel 1924 in stile neoclassico. Le strutture di produzione sono state costruite in Pakistan nel 2002 (vedi Haier Pakistan) e in Giordania nel 2003.

In Africa, Haier ha stabilimenti in cinque paesi: Tunisia, Nigeria, Egitto, Algeria e Sud Africa. La società acquistò anche uno stabilimento Meneghetti in Italia e iniziò a collocare i suoi prodotti nelle catene di vendita al dettaglio europee, sia con il proprio marchio sia in base ad accordi OEM con partner stranieri. Attualmente Haier ha stipulato un accordo di joint venture con il governo del Venezuela.

Haier Appliances (India) P. Ltd ha iniziato le sue operazioni commerciali nel gennaio 2004. La sua sede è a Nuova Delhi e nel 2015 ha avuto 33 operazioni, tra cui quelli a Mumbai, Bangalore, Chennai e Calcutta. È stato elencato tra i 20 marchi più fidati in India da The Brand Trust Report, uno studio condotto da Trust Research Advisory. Nel giugno 2005, Haier ha fatto un’offerta per acquisire Maytag Corporation, sostenuta da fondi di private equity Blackstone Group e Bain Capital. L’offerta era di $ 1,28 miliardi di dollari, o $ 16 per azione, superando una precedente offerta di $ 14,26 per azione effettuata da Ripplewood Holdings.

Alla fine, tuttavia, Maytag è stata acquistata dalla Whirlpool Corporation con sede nel Michigan che ha offerto $ 1,7 miliardi in contanti e titoli, o $ 21 per azione, oltre al debito assunto. Haier ha superato il Mobile World Congress 2015 del 2008, Haier aveva superato La Whirlpool rivale è il primo produttore mondiale di frigoriferi in termini di vendite, secondo Euromonitor, un fornitore indipendente di business intelligence.

Haier ha dichiarato di aver venduto 12 milioni di frigoriferi in tutto il mondo, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. La sua quota di mercato ha raggiunto il 6,3% a livello mondiale. Nel 2012, Haier Group ha acquistato la società produttrice di elettrodomestici Neozelandese Fisher & Paykel. Nel gennaio 2016 Haier Group ha acquisito la divisione elettrodomestici della General Electric per $ 5,4 miliardi.

Candy cos’è

Candy è una grande azienda italiana a conduzione familiare con sede a Brugherio, vicino a Milano, che produce elettrodomestici. Gli elettrodomestici di Candy come lavatrici e frigoriferi sono noti più attraverso la continua commercializzazione dei marchi Hoover e Kelvinator, con oltre l’80% di vendite all’estero.

Candy storia

Nel 1945, l’Officina meccanica Eden Fumagalli di Monza (una città a 15 km a nord-nord-est di Milano), produttori di macchine utensili di precisione, progettò il Modello 50, la prima lavatrice tutta italiana, lanciata ufficialmente al Trade di Milano Fiera nel 1946. In quello stesso anno fu fondata la compagnia Candy.

L’avventura negli elettrodomestici iniziò quando Enzo, uno dei tre fratelli Fumagalli, spedì dagli Stati Uniti, dove era prigioniero di guerra, disegni grezzi di una macchina per fare il bucato. Suo fratello Niso, che aveva avviato la produzione di elettrodomestici con il padre Eden, ha progettato il passaggio allo sviluppo e alla produzione di lavatrici. Peppino, il fratello minore, istituì la struttura amministrativa e gestionale dell’azienda. Nel 1950, Candy si trasferì in una nuova fabbrica a Monza e lanciò la Bi-Matic, la prima lavatrice semiautomatica italiana.

È stato un grande successo, che ha aperto i mercati internazionali: Candy è stata la prima azienda italiana di elettrodomestici ad andare all’estero. Negli anni ’60 è stata lanciata la lavatrice automatica: la prima completamente automatica, progettata e realizzata in Italia. Aveva ammortizzatori, un termostato, velocità di rotazione di 550 giri / min e 10 programmi. Nel 1961, Candy si trasferì a Brugherio, a metà strada tra Monza e Milano, dove furono completati i nuovi quartieri generali e un grande sito industriale, compresi i laboratori della R&D (ricerca e sviluppo).

Nel 1966 fu lanciato Stipomatic: una lavastoviglie automatica a due scomparti; contemporaneamente è stata lanciata la lavatrice Superautomatica. In quegli anni, il design è diventato un asset strategico nello sviluppo del prodotto: gli elettrodomestici sono stati progettati da nomi chiave come Piero Geranzani, Joe Colombo, Marco Zanuso, Mario Bellini e Giorgetto Giugiaro. L’Università di Genova, nel 1968, ha conferito a Niso Fumagalli l’honoris causa laurea in ingegneria, riconoscendo le sue innovazioni fondamentali nella lavatrice e i numerosi brevetti che ha tenuto.

L’anno prima morì Enzo Fumagalli, eppure Candy continuò a crescere sotto la guida dei suoi fratelli Peppino e Niso. Quest’ultimo morì nel 1990.Peppino Fumagalli fu insignito del Cavaliere del Lavoro (onore del Cavaliere del Lavoro) nel 1973 dal Presidente della Repubblica Giovanni_Leone; È stato nominato CBE (Comandante dell’Impero Britannico) nel 1998. Alla fine del 2013, la struttura del Gruppo è stata organizzata in tre settori aziendali: lavatrici, elettrodomestici da cucina e piccoli elettrodomestici, con piena responsabilità sulle linee di prodotto rilevanti.

L’organizzazione commerciale è stata suddivisa in tre aree geografiche: Europa, Russia, resto del mondo, con strutture strategiche in Cina e Turchia. Con il completamento del programma di acquisizione, la presenza internazionale del Gruppo è stata consolidata, mentre R&D e le capacità di innovazione sono centralizzate nella sede di Brugherio (MB), Italia. Il 9 marzo 2015, è morto Peppino Fumagalli. Suo figlio Beppe è diventato l’amministratore delegato dell’azienda.

