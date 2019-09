Alphabet Inc. tra problemi sindacali e sentimentali

Google, un’unità di Alphabet Inc. GOOGL, (+0,41%), è stato richiamato dai regolatori federali per assicurare ai propri dipendenti affinché siano autorizzati a parlare delle problematiche sul posto di lavoro, stando a quanto riporta il Wall Street Journal.

Il rapporto, che ha citato persone che hanno familiarità con la questione, afferma che la mossa del National Labor Relations Board (NLRB) arriva dopo che gli attuali e gli ex dipendenti si sono lamentati di essere stati oggetto di ritorsioni per aver sollevato preoccupazioni sull’uguaglianza e la libertà di parola.

Ricordiamo che il National Labor Relations Board (NLRB) è un’agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti con responsabilità per far rispettare il diritto del lavoro negli Usa, in relazione alla contrattazione collettiva e alle pratiche di lavoro sleale.

Ai sensi del National Labour Relations Act del 1935 controlla le elezioni per la rappresentanza sindacale e può indagare e porre rimedio alle pratiche di lavoro sleali. Le pratiche lavorative sleali possono comportare situazioni sindacali o casi di attività concertata protetta.

Il NLRB è governato da un consiglio di cinque persone e un Consiglio Generale, tutti nominati dal Presidente con il consenso del Senato. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati per un mandato di cinque anni e il Consiglio generale è nominato per un mandato di quattro anni.

Il General Counsel funge da procuratore e il Board funge da organo quasi giudiziale d’appello in base alle decisioni dei giudici di diritto amministrativo. Il NLRB ha sede a 1015 Half St. SE, Washington, DC, con oltre 30 regionali, subregionali e residenziali uffici negli Stati Uniti.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker 24option. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni.Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Alphabet e Google, una love story crea imbarazzi

Alphabet e la controllata Google hanno dato vita ad un intrigo sentimentale. Il miglior avvocato di Alphabet – che la scorsa settimana è stato accusato da un ex sostenitore di ignorare le regole del gigante della tecnologia sulle relazioni romantiche e di essere un papà dissamorato – ha tranquillamente sposato un altro ex subordinato durante il fine settimana.

David Drummond, 56enne, capo legale della società madre di Google, ha sposato una donna che lavora nel dipartimento legale di Google. La donna di 37 anni, che la CNBC ha identificato come Corinne Dixon, non riferisce a Drummond, ma a Kent Walker, Chief Legal Officer di Google. Tuttavia, ha lavorato nel dipartimento di Drummond quando è entrata a far parte dell’azienda nel 2006, secondo il suo profilo LinkedIn.

In una dichiarazione della scorsa settimana, Drummond ha negato di aver “iniziato una relazione con qualcun altro” che lavorava su Google o Alphabet.

”Sembra un ingegnoso legale col senno di poi, visto che Drummond ha iniziato a frequentare Dixon quando ha lavorato a Pinterest tra il 2015 e il 2018, dopo il suo periodo iniziale di nove anni presso Google. Il matrimonio è arrivato pochi giorni dopo che Drummond è stato oggetto di un post sul blog esplosivo che lo ha ritratto come un donnaiolo seriale che ha apertamente infranto le regole della compagnia contro i subordinati.

L’ultima settimana sul sito di blog Medium, ex Googler Jennifer Blakely ha affermato di aver iniziato una relazione con Drummond nel 2004 quando era sua dipendente e lui era sposato. La coppia ebbe un figlio nel 2007, ma l’anno successivo Drummond la lasciò improvvisamente a una festa. Quando Blakely si oppose alla negligenza di Drummond nei confronti del loro bambino, affermò che Drummond indicò i modi poco irreprensibili dell’allora googler Eric Schmidt per giustificare il suo matrimonio.

“David mi ha spiegato come l a”vita personale “di Eric fosse, in sostanza, il suo privilegio”, ha scritto Blakely. “Dato che non ero più “vita personale”, era giunto il momento di stare zitto, mettermi in fila e smettere di disturbarlo con i fastidi o le richieste di crescere un bambino.

“Dixon, secondo il suo profilo LinkedIn, aveva la stessa posizione in Google come Blakely, che ha anche lavorato come “senior contract manager”.

Drummond nella sua dichiarazione della scorsa settimana si è descritto come “tutt’altro che perfetto”. “Non è un segreto che Jennifer e io abbiamo avuto una rottura difficile 10 anni fa”, ha detto nella dichiarazione pubblicata su Twitter da Buzzfeed. “Sono tutt’altro che perfetto e mi dispiace per la mia parte in questo.”

I rappresentanti di Google non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento. Google ha recentemente fatto notizia di pacchetti di licenziamento strabilianti che ha dato ai dirigenti accusati di cattiva condotta sessuale, tra cui un “Paracadute d’oro” da 90 milioni di dollari per il creatore di Android Andy Rubin.

Il problema è giunto al culmine lo scorso novembre, quando oltre 20.000 dipendenti di Google in tutto il mondo hanno messo in scena una sciopero per protestare contro la politica dell’azienda. è stato romanticamente coinvolto con il responsabile marketing di Google Glass – un suo progetto per animali domestici.

Nel frattempo, Schmidt – che si è dimesso dal suo ruolo di presidente esecutivo di Alphabet a giugno – è un noto fotografo, nonostante sia sposato da oltre 30 anni con Wendy Schmidt Nel 2013, Page Six ha riferito che Schmidt ha speso $ 15 milioni in un attico privato senza portiere di Manhattan, che si dice fosse un nido d’amore per soddisfare i suoi molteplici affari.

Alphabet, situazione utili/ricavi e partecipazioni di Hedge found

Financial Advocates Investment Management ha aumentato le sue posizioni in azioni di Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) del 9,3% durante il 2 ° trimestre, secondo la società, nella sua più recente informativa con la SEC.

La società possedeva 621 azioni del fornitore di servizi di informazione dopo aver acquistato altre 53 azioni nel corso del trimestre. I sostenitori di Financial Investment Holdings in Alphabet avevano un valore di $ 671.000 alla fine dell’ultimo periodo di riferimento.

Gli altri hedge fund ha recentemente aumentato o ridotto la propria partecipazione nel titolo. Support Advisory Services LLC ha aumentato le sue partecipazioni in Alphabet dell’8,4% durante il 4 ° trimestre. Partnervest Advisory Services LLC ora possiede 863 azioni del fornitore di servizi di informazione per un valore di $ 894.000 dopo aver acquisito ulteriori 67 azioni nell’ultimo trimestre.

Providence Capital Advisors LLC ha aumentato le sue partecipazioni in Alphabet del 4,7% durante il 4 ° trimestre. Providence Capital Advisors LLC ora possiede 2.424 azioni del fornitore di servizi di informazione per un valore di $ 2.510.000 dopo aver acquisito ulteriori 108 azioni nell’ultimo trimestre. United Income Inc. ha acquisito una nuova posizione in Alphabet durante il 4 ° trimestre circa $ 510.000. Tradition Capital Management LLC ha aumentato le sue partecipazioni in Alphabet del 39,1% durante il 4 ° trimestre.

Tradition Capital Management LLC ora possiede 3.108 azioni del fornitore di servizi di informazione per un valore di $ 3.218.000 dopo aver acquisito ulteriori 874 azioni nell’ultimo trimestre. Infine, DPM Capital LLC ha acquisito una nuova posizione in Alphabet nel quarto trimestre per circa $ 15.430.000. Gli investitori istituzionali detengono il 33,97% delle azioni della società.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) ha pubblicato l’ultima volta i suoi risultati trimestrali sugli utili giovedì 25 luglio. Il fornitore di servizi di informazione ha registrato $ 14,21 per il trimestre, superando la stima del consenso di Zacks di $ 11,49 di $ 2,72. La società ha registrato ricavi per $ 38,94 miliardi nel trimestre, rispetto alle stime degli analisti di $ 38,21 miliardi. Alphabet ha registrato un rendimento del patrimonio netto del 20,15% e un margine netto del 23,43%. I ricavi di Alphabet sono aumentati del 19,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Nello stesso trimestre dell’anno scorso, l’impresa ha registrato utili per azione di $ 11,75. Gli analisti sell-side prevedono che Alphabet Inc registrerà 51,48 utili per azione per l’anno in corso.

Diverse società di ricerca hanno recentemente commentato GOOG. Bank of America ha ribadito il rating “buy” ed emesso a un prezzo target di $ 1.450,00 (rispetto a $ 1.350,00) su azioni Alphabet in un rapporto di ricerca di venerdì 26 luglio. Il Credit Suisse Group ha aumentato i propri obiettivi di prezzo su azioni Alphabet da $ 1.400,00 a $ 1.500,00 e ha dato al titolo un rating “sovraperformato” in una nota di ricerca di venerdì 26 luglio.

BidaskClub ha ridotto le azioni di Alphabet da un rating “buy” a un rating “hold” in un rapporto di mercoledì. Barclays ha ribadito di “acquistare” il rating sulle azioni di Alphabet nella nota di ricerca di venerdì 26 luglio.

Infine, Oppenheimer ha aumentato il proprio obiettivo di prezzo su azioni Alphabet da $ 1,342,00 a $ 1,370,00 e ha dato al titolo un rating “sovraperformato” in un rapporto di venerdì 26 luglio. Quattro analisti della ricerca hanno valutato le partecipazioni azionarie e ventisei hanno dato una valutazione d’acquisto all’azione. La società ha un giudizio di consenso “Buy” e un prezzo target medio di $ 1.378,93.

Nelle notizie correlate, il regista John L. Hennessy ha venduto 150 azioni in una transazione datata venerdì 26 luglio. Il titolo è stato venduto ad un prezzo medio di $ 1.225,00, per una transazione totale di $ 183.750,00.

Dopo il completamento della transazione, il direttore ora possiede direttamente 276 azioni della società, valutate a $ 338.100. La transazione è stata divulgata in un deposito presso la SEC, a cui è possibile accedere tramite questo link. Inoltre, SVP David C. Drummond ha venduto 1.600 azioni del titolo in una transazione datata martedì 3 settembre.

Il titolo è stato venduto ad un prezzo medio di $ 1.179,44, per un valore totale di $ 1.887.104,00. A seguito della transazione, il vicepresidente senior possiede ora 44.482 azioni del capitale della società, valutate a $ 52.463.850,08.

Negli ultimi novanta giorni, gli addetti ai lavori hanno venduto 3.744 azioni di azioni della società per un valore di $ 4.480.345. Il 12,99% delle azioni è attualmente di proprietà di addetti ai lavori.

Migliori piattaforme per investire sul titolo Alphabet

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.