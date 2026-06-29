Alphabet entra nel Dow Jones il 29 giugno 2026: cosa cambia per gli investitori con l’uscita di Verizon

Alphabet entra nel Dow Jones al posto di Verizon: 6 mega-cap tech su 30. Cosa cambia per chi investe in ETF e fondi agganciati all'indice.

Da stamattina, 29 giugno 2026, il Dow Jones Industrial Average ha cambiato faccia. Alphabet, la capogruppo di Google, ha preso il posto di Verizon Communications tra le 30 blue chip americane.

S&P Dow Jones Indices lo ha comunicato il 23 giugno, e la ragione di fondo è semplice: l’economia americana gira sempre più su intelligenza artificiale, cloud e servizi digitali, e l’indice deve rispecchiarlo.

Il Dow è un indice price-weighted. Non conta la capitalizzazione, conta il prezzo dell’azione. Alphabet a circa 345 dollari pesa otto volte più di Verizon a 45,68.

Con questo avvicendamento i titoli tech mega-cap nel paniere salgono a sei il numero più alto in 130 anni di vita dell’indice. Nello stesso giorno Honeywell International ha completato lo spin-off della sua divisione aerospaziale. La casa madre ora si chiama Honeywell Technologies e resta nel Dow; Honeywell Aerospace parte come società autonoma, fuori dal paniere.

Se possiedi ETF o fondi agganciati al Dow, da oggi il tuo portafoglio contiene meno telecomunicazioni e più tecnologia. Cerchiamo di capire il perchè.

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Perché Verizon esce dal Dow Jones dopo 22 anni

Verizon sedeva nel Dow dal 2004, entrata insieme a Pfizer e AIG. In vent’anni ha rappresentato il settore telecomunicazioni senza grossi scossoni, e anche quest’anno il titolo VZ ha guadagnato il 15%. Il motivo della rimozione non riguarda i conti dell’azienda.

Il Dow somma i prezzi delle 30 azioni e divide per un coefficiente: un titolo a 45 dollari spostava il paniere meno di un errore di arrotondamento. Verizon pesava lo 0,5% del totale.

S&P Dow Jones Indices ha dichiarato che la sostituzione “rafforza e amplia l’esposizione del DJIA” ai settori che producono crescita. Le azioni VZ hanno guadagnato terreno dopo la notizia, e gli analisti non hanno cambiato le raccomandazioni sulla società. Nessuna bocciatura, solo un prezzo troppo basso per pesare in un indice che misura i movimenti in dollari.

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Che cosa porta Alphabet nel paniere

Con l’ingresso di Google nel Dow, l’indice si avvicina a ciò che i mercati sono diventati. Apple, Microsoft, Amazon e adesso Alphabet: sei mega-cap tech su trenta componenti.

Alphabet aggiunge al paniere un portafoglio di attività difficile da trovare in un singolo titolo: pubblicità digitale, Google Cloud, DeepMind e Gemini nell’AI, i telefoni Pixel, i robotaxi Waymo, Verily nella sanità e YouTube nel video.

Negli ultimi mesi la società ha emesso quasi 85 miliardi di dollari in nuove azioni per finanziare i progetti nell’intelligenza artificiale.

Il 24 giugno GOOGL ha chiuso a 346,08 dollari (-0,77%) e ha recuperato lo 0,38% a 347,41 in pre-market dopo l’ufficialità dell’ingresso nel Dow.

La settimana prima del debutto nel paniere è stata dura: il titolo ha perso più dell’8% tra il 23 e il 27 giugno, trascinato dal sell-off globale dei tecnologici e dal tono restrittivo della Fed sull’inflazione.

Confronto tra il prezzo azionario di Alphabet e Verizon e composizione settoriale del Dow Jones al 29 giugno 2026.

Lo spin-off di Honeywell e il rimpasto dell’indice

Il cambio tra Alphabet e Verizon nasce anche da un’altra operazione societaria. Il 29 giugno Honeywell International si è scissa in due.

La casa madre, ribattezzata Honeywell Technologies, conserva il posto nel Dow. La nuova Honeywell Aerospace debutta in Borsa come società a sé, senza entrare nel paniere.

Ogni volta che un componente del Dow attraversa una trasformazione, fusione, spin-off, cambio di settore, S&P Dow Jones Indices valuta un aggiornamento della lista.

L’ultimo ritocco di peso risaliva ad agosto 2024, quando Amazon aveva sostituito Walgreens Boots Alliance. La frequenza di queste revisioni sta salendo: telecomunicazioni, commercio al dettaglio e farmaceutica generica lasciano posto a tech e innovazione.

Non perché quelle aziende siano in difficoltà, ma perché l’economia si è spostata altrove.

Le conseguenze pratiche per chi investe nel Dow Jones

Chi detiene l’ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) o un fondo che replica il paniere oggi ha in portafoglio un asset diverso da venerdì.

Fuori Verizon, dentro Alphabet. I gestori passivi hanno dovuto vendere azioni VZ e comprare GOOGL prima della campanella, producendo volumi consistenti su entrambi i titoli.

Alphabet $353,65 USD +4,82% oggi Market Cap — Volume 32 M P/E Ratio — Variazione +$16,26 Oggi +4,8% 3M +29,3% 1 Sett. +1,1% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Il peso tecnologico del Dow sale, e con esso la sensibilità ai titoli growth e alle dinamiche dell’AI.

Quando il settore tech avanza, il Dow guadagna più di prima; quando arretra, perde di più. JPMorgan ha portato il target sull’S&P 500 a 7.800 punti da 7.200, leggendo ancora spazio di salita per il mercato.

Vedremo cosa succederà in questa settimana: le oscillazioni possono allargarsi in entrambe le direzioni. Mercoledì arriva il dato sulla fiducia dei consumatori e giovedì il rapporto sull’occupazione di giugno, i due appuntamenti che diranno se i mercati reggono alle quotazioni attuali. Dati che puoi seguire sul nostro calendario economico.

Il Dow con più tech di sempre: e adesso?

L’arrivo di Alphabet segna un cambio di identità per il Dow. Sei componenti tech su trenta avvicinano il paniere più antico d’America alla composizione dell’S&P 500 e del Nasdaq.

I settori tradizionali contano meno nelle scelte dei gestori di indici, e il segnale per chi investe è netto. Ora Alphabet deve dimostrare che le valutazioni hanno senso.

Il PCE core “supercore” al 3,9% annuo conferma che l’inflazione non ha allentato la presa, e i tassi elevati continuano a comprimere i multipli dei titoli growth. Giovedì il rapporto sull’occupazione di giugno e martedì la fiducia dei consumatori offriranno i prossimi indizi sulla solidità dell’economia, e sulla tenuta dei prezzi dei tecnologici.