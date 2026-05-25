Le 7 macro tendenze crypto del 2026 secondo Messari

Le sette macro-tendenze crypto del 2026 nella Crypto Theses di Messari: Bitcoin riserva di valore, stablecoin come infrastruttura, valore che passa dalle chain alle app.

$500 mld La valutazione di Tether a fine 2025. È il simbolo di un anno in cui le stablecoin sono diventate infrastruttura monetaria, non più semplici strumenti di trading.

La tesi Per Messari il 2026 è l’anno in cui la crypto smette di essere soprattutto una scommessa e diventa infrastruttura: Bitcoin riconosciuto come riserva di valore, stablecoin trattate come strumento di politica monetaria, e il valore che si sposta dalle blockchain alle applicazioni. Sette settori diversi, una sola direzione: l’integrazione nel sistema finanziario.

Perché la tesi di Messari conta

Ogni fine anno Messari, una delle principali società di ricerca del settore, pubblica “The Crypto Theses”: un rapporto enorme, oltre 340 pagine, che mette in fila i temi che secondo i suoi analisti guideranno i dodici mesi successivi. Non è una raccolta di previsioni di prezzo, ma una mappa di dove sta andando il settore. Per questo viene letto e citato per tutto l’anno, e fa da agenda per molti operatori.

L’edizione 2026 è organizzata in sette settori. Qui la riassumiamo in italiano, con i dati che reggono ogni tesi e qualche nota su cosa cambia, in concreto, per chi investe dall’Italia.

Il 2025 visto da Messari: paura ai minimi, fondamenta più solide

Il punto di partenza è un paradosso. A novembre 2025 l’indice Fear & Greed, che misura l’umore del mercato, è sceso a 10, in zona “paura estrema”. Prima di quest’anno era successo solo in momenti drammatici: il crollo di Luna nel 2022, la cascata di liquidazioni del 2021, il crash Covid del 2020. Eppure, nota Messari, questa volta il settore non stava implodendo: nessun grande exchange è sparito con i soldi degli utenti, nessuno schema Ponzi è collassato.

Anzi, sotto la superficie il 2025 ha portato segnali di maturità che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati impensabili. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto Bitcoin come riserva di valore e ne hanno fatto una scelta di policy.

Il GENIUS Act, prima vera legge americana sulle stablecoin, ha aperto la strada a un mercato che il Tesoro stima possa arrivare a migliaia di miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il 10 ottobre c’è stato il più grande evento di deleveraging della storia della crypto, con molti asset crollati del 50% o più in pochi minuti. Volatilità e istituzionalizzazione, insieme.

10 Indice Fear & Greed a novembre 2025, “paura estrema”: livello visto prima solo nel 2020-2022 $18 mld Valore degli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati nel 2025, soprattutto titoli di Stato USA 7 I settori in cui Messari organizza la Theses 2026

Le sette macro-tendenze, una per una

Messari raggruppa il 2026 in sette grandi aree. Questa è la mappa d’insieme; più sotto le commentiamo una a una.

1. Cryptomoney Bitcoin si stacca da tutto il resto come forma dominante di “moneta crypto”. Le L1 perdono aggancio ai fondamentali e, salvo eccezioni, dovrebbero rendere meno di BTC. 2. TradFi x Crypto Le stablecoin diventano strumento di politica monetaria USA. Banche, fintech e big tech si contendono i binari del dollaro digitale; gli RWA tokenizzati crescono. 3. Chains Ethereum si conferma il livello di regolamento per la crypto istituzionale; Solana punta a diventare il “Nasdaq onchain”. I token delle L2 però faticano a catturare valore. 4. DeFi La finanza decentralizzata si professionalizza: prestiti modulari (Morpho), perpetui su azioni, stablecoin che rendono e “DeFiBank” come risposta crypto alle neobank. 5. AI La domanda di calcolo e i modelli open source spingono le reti di compute decentralizzato; arrivano gli agenti AI come interfaccia per operare onchain. 6. DePIN Le reti di infrastruttura fisica decentralizzata puntano a ricavi reali: Messari stima oltre 100 milioni di dollari di ricavi onchain verificati nel 2026. 7. Consumer Il valore passa dalle chain alle app. Funzionano i prodotti dove il mercato è il prodotto: memecoin, NFT e soprattutto i prediction market, ormai oltre la politica.

1. Cryptomoney: Bitcoin si stacca da tutto

Messari apre proprio dalla moneta. La tesi è netta: Bitcoin si è ormai separato dal resto del mercato come forma principale di “moneta crypto”.

La debolezza di BTC nella seconda metà del 2025 viene attribuita soprattutto alle vendite di vecchi detentori con grossi saldi, non a un problema strutturale. Sulle altre Layer 1 il giudizio è più freddo: i loro ricavi sono calati molto e le valutazioni si reggono sempre più su un “premio monetario” difficile da giustificare. Ethereum resta il caso più dibattuto, ma il mercato ha iniziato a trattarlo come moneta al pari di BTC.

2. TradFi x crypto: le stablecoin diventano sistema

È il capitolo più “macro”. Con il GENIUS Act le stablecoin smettono di essere uno strumento da trader e diventano materia di politica monetaria americana.

Risultato: banche, fintech e colossi tech come Google iniziano a contendersi i binari del dollaro digitale. Messari si aspetta che Tether mantenga il dominio nei mercati dove la conformità conta meno, mentre i marchi tradizionali conquistano i Paesi sviluppati. Sullo sfondo cresce la tokenizzazione degli asset reali, arrivata a 18 miliardi di dollari nel 2025, concentrata sui titoli di Stato.

3. Chains: il mondo multichain

Niente più “guerra delle blockchain”. La domanda, scrive Messari, non è più quale chain vincerà, ma quali ecosistemi stanno accumulando adozione nei segmenti che contano per loro.

Ethereum si conferma il livello di regolamento per la crypto istituzionale, dominante su stablecoin e RWA. Solana spinge sull’idea di un “Nasdaq onchain” e in alcuni momenti ha superato Binance per volumi. Il nodo aperto resta lo stesso: l’uso delle L2 cresce, ma i loro token faticano a catturarne il valore.

4. DeFi: da frontiera a campo professionale

La finanza decentralizzata non è più di nicchia: ha utenti veri, ricavi reali e team più maturi. Messari indica cinque spinte per il 2026, tra cui i prestiti modulari come Morpho, preferiti da istituzioni e neobank, i perpetui sulle azioni che offrono accesso globale ai titoli aggirando l’attrito normativo, e le stablecoin che pagano un rendimento al posto di quelle passive.

Il concetto sintetico è quello di “DeFiBank”: app self-custodial che uniscono risparmio, spesa e prestito, la risposta crypto alle neobanche.

5. AI: il calcolo e gli agenti

L’intelligenza artificiale è anche un tema crypto. La fame di potenza di calcolo e i progressi dei modelli open source aprono spazio alle reti di compute decentralizzato, che trovano nuovi flussi di ricavi. Ma la parte più interessante per l’utente è un’altra: gli agenti AI come interfaccia per operare onchain, capaci di unificare in un’unica “plancia” gli strumenti della finanza decentralizzata.

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GUIDA PRATICA Crypto AI: i migliori progetti da seguire nel 2026

Messari lega anche AI e prediction market, dove gli agenti possono migliorare la qualità delle previsioni.

6. DePIN: l’infrastruttura fisica decentralizzata

DePIN è il settore che Messari chiama “la frontiera”: reti che mettono insieme risorse fisiche reali, dalla connettività ai dati, con incentivi onchain. La svolta del 2026 dovrebbe essere il passaggio a ricavi concreti: le reti che integrano verticalmente, arrivando a prodotti finiti per aziende e consumatori, sono quelle messe meglio. La stima è ambiziosa ma misurabile: oltre 100 milioni di dollari di ricavi onchain verificati nel 2026.

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GUIDA PRATICA Depin (Decentralized Physical Infrastructure): cosa sono e come funzionano

7. Consumer: il valore passa alle app

L’ultima tendenza è forse la più concreta. Lo “stack delle commissioni” si è ribaltato: non sono più le blockchain a incassare, ma le applicazioni. Funzionano soprattutto i prodotti dove il mercato è il prodotto, come memecoin, NFT e prediction market.

Proprio i prediction market sono il caso del 2025: sono usciti dal recinto della politica e hanno trovato domanda stabile su sport, crypto e cultura, spinti da accordi di distribuzione come quello con Robinhood.

Le principali stablecoin del 2026

Il mercato delle stablecoin resta concentrato, ma nel 2026 sono cresciuti nuovi emittenti. La tabella riassume i principali per dimensione.

Stablecoin Capitalizzazione 2025 Nota USDT (Tether) ~$184 mld Circa il 60% del mercato; utile 2025 stimato ~$15 mld USDC (Circle) ~$78 mld Seconda per dimensione; ritorno dell’emissione netta nel 2025 USDe (Ethena) $14,8 → $7,2 mld Picco a ottobre, poi redemptions dopo il 10 ottobre RLUSD (Ripple) da $19,6 a $235 mln Crescita di circa 11 volte nell’anno

Fonte: Messari, The Crypto Theses 2026. Dati al 30 novembre 2025.

Composizione del mercato stablecoin nel 2025 (~$300 mld totali). Fonte: Messari, The Crypto Theses 2026.

Cosa significa per chi investe dall’Italia

Il filo che tiene insieme i sette settori è uno solo: le crypto stanno entrando dentro il sistema finanziario invece di restarne ai margini. Per il risparmiatore italiano questo cambia il modo di guardare al settore. Bitcoin viene letto sempre più come bene di portafoglio e meno come scommessa.

Le stablecoin diventano un tema di pagamenti e rendimento, non solo di trading. E una quota crescente del valore si concentra nelle applicazioni che le persone usano davvero, più che nelle blockchain sottostanti.

Resta un punto di metodo, valido qui come per ogni report: si parla di tendenze e scenari, non di certezze. La direzione indicata da Messari è argomentata e fondata sui dati, ma il 2025 ha ricordato a tutti quanto in fretta possa cambiare il sentiment. La lezione utile non è inseguire la singola previsione, ma capire dove si sta spostando il baricentro del settore.

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Domande frequenti



Cos’è la Crypto Theses di Messari? È il rapporto annuale di ricerca di Messari, lungo oltre 340 pagine, che individua i temi e le narrazioni più importanti per l’anno successivo. Non è consulenza finanziaria né una lista di previsioni di prezzo, ma una mappa ragionata di dove sta andando il settore.

Quali sono i sette settori della Theses 2026? Cryptomoney (la moneta crypto), TradFi x crypto (l’incontro con la finanza tradizionale), Chains (le blockchain), DeFi (finanza decentralizzata), AI, DePIN (infrastruttura fisica decentralizzata) e Consumer (le applicazioni di consumo).

Qual è il tema dominante per il 2026? Il passaggio dalla fase speculativa a un’integrazione “di sistema”: Bitcoin come riserva di valore, stablecoin come infrastruttura monetaria regolamentata e valore che si sposta dalle blockchain alle applicazioni.

In sintesi

La Theses 2026 racconta una crypto più adulta: meno frontiera, più infrastruttura. Sette settori che si muovono nella stessa direzione, l’integrazione nel sistema finanziario, pur in un anno di sentiment ai minimi.

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In sintesi Il tema dell’anno è l’integrazione di sistema: la crypto entra nella finanza tradizionale invece di restarne fuori. Bitcoin si stacca dal resto come moneta crypto dominante; le altre Layer 1 rischiano di restare indietro. Il valore si sposta dalle blockchain alle applicazioni: stablecoin, prediction market e DeFi “professionale” sono i motori del 2026.