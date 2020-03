1k Daily Profit: metodo che funziona o truffa?

1k Daily Profit fa guadagnare davvero o è una truffa? Di tanto in tanto siamo costretti a recensire qualche portale che promette guadagni facili con tanto di banner che raffigurano persone con un sorriso a 360 gradi che ci dicono di aver svoltato.

Stranamente, tutti ex disoccupati, ex operai, perfino ex clochard. Se è vero che il trading online è un’ottima possibilità di guadagnare comodamente da casa o tramite il proprio smartphone o tablet, è anche vero che per farlo bisogna affidarsi a piattaforme sicure, che offrono una pluralità di servizi, certificate dalla CONSOB. La massima autorità italiana che vigila sugli attori del mercato finanziario. Guadagnare soldi velocemente e facilmente è quasi impossibile. Salvo non si abbia una fortuna incredibile. Ma è cosa molto rara. Serve dedizione, senso degli affari, formazione.

Ci sono ottimi broker per fare trading online: ecco quelli autorizzati e LEGALI in Italia:

1k Daily Profit invece si propone come programma per fare trading online in grado di generare in maniera automatica un profitto minimo di almeno mille euro al giorno. Di qui il promettente nome. Ma guadagnare simil cifra è qualcosa a dir poco impossibile per un principiante.

Ma 1k Daily Profit funziona davvero o è la solita truffa che circola sul web? Non possiamo chiamarla ancora truffa in quanto la CONSOB non si è ancora espressa a riguardo. Così come la Magistratura. Del resto, gli italiani cullano da sempre l’idea di arricchirsi senza troppa fatica, magari facendo la bella vita su uno Yacht circondati da belle donne. Ma dall’analisi che faremo di seguito su cos’è 1K Daily Profit, come funziona, quali sono opinioni e recensioni su 1k Daily Profit, vedremo che è qualcosa che va molto vicino alla truffa. Dunque bando alle ciance e analizziamo questo miracoloso – almeno sulla carta – portale.

1k Daily Profit cos’è

Partiamo dalla domanda più ovvia: cos’è 1k Daily Profit? Stando a quanto dicono i suoi creatori, si tratta di un sistema di trading automatico capace di portare profitti in modo costante e sicuro a quanti decidano di aderirvi. Il tutto in maniera del tutto automatica. Almeno mille euro al giorno, come dice, tradotto, anche il suo nome: mille euro profitto giornaliero. Basterà solo metterci i propri soldi iniziali. Troppo vero per essere bello, non trovate? E dove ci mettiamo gli anni di esperienza? La formazione costante sugli strumenti informatici? Il gusto del rischio?

1k Daily Profit cosa significa

1k Daily Profit, un nome che è tutto un programma. Cosa significa 1k Daily Profit? Come detto, significa proprio un guadagno giornaliero da mille (euro o dollari) garantito a chi utilizza questa piattaforma.

1k Daily Profit, opioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su 1k Daily Profit? Come sempre accade per questo genere di piattaforme che promettono mari e monti, le opinioni e le recensioni sono di due tipi: quelle entusiaste, dove si legge di utenti che grazie a questo sistema si sono arricchite e vivono nello sfarzo. Corredate di foto palesemente scaricare dal web o montate ad arte con i programmi di editing. E opinioni e recensioni di tutt’altra natura, nelle quali si legge che non solo 1k Daily Profit non genera i profitti che promette, ma anche che chi ci ha messo i propri soldi, non li ha rivisti più. Sono tanti i forum e le pagine su Facebook dedicate a screditare 1k Daily Profit, con persone che hanno anche presentato regolare denuncia.

1k Daily profit come funziona

Come funziona 1k Daily profit? In pratica, viene richiesto all’utente di iscriversi facendo 1k Daily profit login, il quale consente l’uso gratuito del software solo a quanti – ovviamente – effettuano un deposito per investire soldi reali. In genere tra i 200 e i 250 euro. Una volta depositati i nostri soldi, in teoria dovremmo affidarci a questo software che lavorerà per noi in maniera automatica. E mentre noi ci giriamo i pollici o ci grattiamo la pancia, questa piattaforma ci dovrebbe far guadagnare mille euro al giorno. Che bello, non trovate? Ovviamente, almeno stando alle molteplici segnalazioni e denunce, ciò è tutto falso.

1k Daily Profit non è altro che un robot automatico che invia notifiche o segnali che permettono di ricevere consigli su come fare trading e come investire. Il servizio, però, è scadente. Stiamo dicendo che i segnali di trading non funzionano ?

Assolutamente no, ci sono servizi di notifiche veramente professionali con previsioni affidabili che vengono forniti da broker di grande livello. Un esempio è il servizio di notifiche gratis fornito da 24option, per saperne di più clicca qui.

24option è un broker onesto e sicuro, un marchio leader nel settore ed autorizzato. Permette di negoziare sui principali mercati finanziari, per visitare il sito clicca qui.

1k Daily Profit è stato ideato da un certo John Becker. Nel sito si parla esplicitamente di invito privato da parte di una persona che ha un’alta opinione su di noi. E già questo deve far riflettere e diffidare verso questa piattaforma, la quale viene pubblicizzata tramite virus, newsletter, spam ed altri metodi aggressivi. Inoltre, il sistema dice di funzionare tramite passaparola tra i propri familiari. Invogliando gli utenti a portarne altri a loro volta. Nel più classico sistema piramidale o schema Ponzi. Nei quali chi è a capo di un sistema si arricchisce grazie al fatto che altri spendono dei soldi e portano altre persone. E non certo grazie a bravura o sistemi di profitto di tipo commerciale basato su vendita effettiva di un prodotto. Siamo dunque invitati a far cascare altre persone nel tranello, anche amici e parenti.

Sul portale ci sono anche video che parlano di utenti che hanno guadagnato tra i 30mila e i 350mila dollari in un solo mese. Nei video si vedono degli attori, tra cui una donna già ingaggiata in altre occasioni. Peraltro parlano anche male l’italiano.

Warren Buffett o Giovanni Berti chi è

Ma chi è Warren Buffett di 1k Daily Profit? Sul web non ci sono notizie su di lui. Strano, se è così geniale come millanta di essere. Anzi, occorre aggiungere che l’immagine utilizzata per raffigurarlo è quella di un altro imprenditore: Larry Ellison. Una storia che ricorda quella del mitico Mago di Oz, che si propone come un mago temuto e rispettato dal villaggio, ma che poi altro non è che un abile prestigiatore.

A ciò poi va aggiunto che Warren Buffet o in taluni casi anche John Becker, nella versione italiana assumono il nome di Giovanni Berti (da non confondere con Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter!). Il solito trucco: ad ogni versione in lingua diversa, cambia anche il nome dell’ideatore. Del resto, questi maghi dei guadagni facili sono fatti così: sono maghi anche dell’anagrafe e cambiano nome in base alla lingua. Chi è Giovanni Berti dunque? Un nome scelto a caso, per dirla alla Pirandello: uno, nessuno, centomila.

1k Daily profit funziona davvero?

1k Daily Profit fa guadagnare davvero dei soldi? Certo! Ma non a chi lo usa, bensì ai suoi creatori e a quanti lo pubblicizzano. Soldi che difficilmente vengono rivisti, anche dopo regolare denuncia alle autorità competenti, in quanto i soldi dei raggirati finiscono ovviamente in Paradisi fiscali. Che consentono l’anonimato di chi li deposita. Anche se di recente molti Paesi hanno preso accordi con l’Ue uscendo così dalla Black list. E se ci si accorge subito di essere stati fregati? L’utente raggirato può anche ricevere una telefonata minacciosa nella quale gli viene pure chiesto il pagamento di svariate centinaia di euro come costo di uso del software. Come si suol dire a Napoli “cornuti e mazziati!”. La telefonata vien fatta da un uomo con accento dell’est Europa pure minaccioso, che minaccia anche di denunciare l’utente. A proposito di corna: il bue che chiama cornuto l’asino. Purtroppo le persone più ingenue ed ansiose finiscono per pagare pure una ulteriore cifra per uscire da questo incubo informatico. Del resto, in Italia l’analfabetismo digitale, che aiuta questi malfattori, è anche molto elevato.

1k daily profit canale Youtube

E se è vero che un’immagine vale più di mille parole, gli ideatori di questo software lo sanno molto bene, creando anche un canale Youtube per 1k daily profit. In questi video viene spiegato come funziona il software, ma, soprattutto, mostrata gente che si è arricchito con esso. La cosa migliore è segnalare questo 1k daily profit canale Youtube alla stessa Youtube con la funzione segnala offerta dalla piattaforma. Più si segnala e si denuncia, più si avrà la possibilità che questo software si riveli per quello che è.

1k daily profit Wikipedia

Quando vogliamo informazioni su un personaggio, un evento storico, un sito e quant’altro, ci viene istintivo scrivere il suo nome con l’aggiunta di Wikipedia. Poiché vorremmo che quest’ultima enciclopedia digitale ci desse utili informazioni su di essi. E così sono tante le ricerche su Google che riguardano 1k daily profit Wikipedia. Tuttavia, Wikipedia non ha dedicato una voce a questa piattaforma. Quindi, se cercate 1k daily profit Wikipedia troverete come risultati solo tanti siti che ne parlano molto male. Tra cui il nostro.

1k daily profit è una truffa?

Premesso che, come abbiamo detto nell’incipit, non c’è alcuna sentenza da parte della Magistratura, né alcun provvedimento da parte della CONSOB, possiamo però dire che il software 1k daily profit ha tutti i crismi per essere considerato una truffa. O, quanto meno, una piattaforma dalla quale stare lontani. Ribadiamo, col trading online si può guadagnare e anche bene. Ma occorre formazione costante, informarsi quotidianamente su quanto succede nel mutevole mondo dei mercati finanziari, affidarsi ad un broker licenziato dalla CONSOB. E non certo ad una piattaforma che promette di farci guadagnare minimo mille euro al giorno grazie ad un algoritmo che lavora per noi. Quindi: 1K Daily Profit è una truffa? Ci sentiamo di rispondere di sì.

